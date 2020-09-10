Били ногами коллективно: стали известны подробности нападения на фельдшера в Одессе

В четверг, 10 сентября, медицинский директор Одесского коммунального учреждения «Центр неотложной медицинской помощи» Алексей Кощук поделился с журналистами некоторыми подробностями нападения на фельдшера в ночь на 9 сентября. По словам Кощука, в медучреждение обратилась группа нетрезвых молодых людей — шесть человек, пятеро из которых — жители Днепра.

«Они сказали, что один из них упал с лестницы в баре и попросили медиков о помощи. Визуально никаких серьезных травм наши сотрудники не обнаружили. Более того, наши специалисты не оказывают медпомощь подобного рода: для этого необходимо вызывать медиков скорой помощи…» — пояснил меддиректор.

Он уточнил, что именно это и сделала охранница, вызвав «103». Однако такое решение вопроса пришлось не по вкусу компании, они стали оскорблять женщину. В ответ на шум вышел фельдшер, который оттеснил «гостей» за пределы учреждения.

«Тогда „пострадавший“ днепровец нанес фельдшеру удар ногой в лицо — тот упал на землю. Моментально подбежала агрессивная толпа его друзей, которые ногами коллективно избивали медика. Спустя время приехала полиция, их забрали», — сказал Алексей Кощук.

Состояние фельдшера его коллеги оценивают как средней тяжести. После инцидента были сразу же сняты побои, сейчас медик находится дома, на амбулаторном лечении.

Отмечают, что пострадавший фельдшер — медик с 20-летним стажем, бывший воин АТО и мастер спорта по боксу. Коллеги убеждены в том, что он мог дать отпор хулиганам, однако тогда последствия для кого-то из нападавших могли быть весьма плачевными.

Как отмечает руководитель центра, данный инцидент заставил вплотную заняться вопросами безопасности персонала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о целом ряде нападений на медработников. Так, в Червонограде Львовской области пьяный пациент избил фельдшера неотложки, а в в Херсоне сын пациентки зверски избил врача «скорой». В связи участившимися инцидентами подобного рода Минздрав призвал усилить ответственность за нападение на медработников экстренной медицинской помощи. Глава Минздрава Максим Степанов, ранее возглавлявший Одесскую ОГА, в то же время подчеркнул, что поскольку владельцем помещений подстанций экстренной медицинской помощи является местная власть, то она должна обеспечить условия для работы медиков.





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