«Объявляем голодовку»: под Одессой рабочие, которым не выплатили зарплату, заварили себя в цистерне

В четверг, 10 сентября, в городе Рени (на юге Одесской области) группа рабочих, с которыми хозяева не рассчитались, устроили необычную протестную акцию. Они влезли в резервуар для горюче-смазочных материалов объемом порядка 3 тысяч тонн и заварили его изнутри. (Ранее сообщалось, что из-за карантина количество безработных в Украине резко выросло.)

Как рассказал один из протестующих, 47-летний Евгений Жук, ему и еще восьми членам коллектива не оплатили работы по очистке резервуара от каменноугольной смолы.

«Мы вкалывали, как рабы: 2,5 месяца чистили два резервуара, травились вредными веществами, подорвали здоровье, но деньги нам не выплатили…» — говорит рабочий.

По его словам, представитель компании «Укрчем», которая должна была выплатить заработок, отказался это сделать: «Денис Москаленко выдал им лишь незначительную сумму, заявив, что резервуар якобы не готов для приема дизтоплива».

Выражая общее мнение протестующих, Жук акцентирует на том, что их наняли для выполнения отнюдь небезопасных для здоровья и жизни операций: «У нас облазила кожа… Тот, кто имел дело с каменноугольной смолой, знает, о чем речь». (Каменноугольная смола содержит в значительных количествах токсины. Среди прочих компонентов — бензпирен, один из самых сильных канцерогенов. Английский врач Персиваль Потт еще в XVIII веке доказал, что трубочисты, входя в контакт с сажей (продукт неполного сгорания каменного угля), подвергались высокому риску раковых заболеваний. — Авт.)

«Мы заварились в этом резервуаре. Мы объявляем голодовку. Если не будет никакой реакции, подожжем резервуар изнутри. На этот случай, а также, если нас попытаются изъять отсюда силой, мы прихватили с собой достаточное количество горючих материалов и будем отбиваться», — говорит мужчина.

Сейчас на место ЧП прибыли правоохранители, представители фирмы-заказчика, другие ответственные лица.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине разгорелся скандал в связи с понижением зарплат учителям. Скоро педагоги могут лишиться и без того небольших надбавок.

На фото в заголовке: один из резервуаров компании «Укрчем»

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