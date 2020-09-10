Управление миграционной службы в Донецкой области помогало боевикам "ДНР" легализоваться в Украине, — СБУ

В Службе безопасности Украины, ранее разоблачившей схему получения боевиками «ДНР» социальных выплат, уличила сотрудников миграционной службы в легализации на подконтрольных территориях участников незаконных вооруженных формирований.

Как сообщают в СБУ, должностные лица госслужбы в Донецкой области оформляли документы украинского образца, в частности, загранпаспорта, жителям временно оккупированных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры и без личного присутствия гражданина.

«Задокументировано, что среди „клиентов“ были чиновники оккупационной администрации и боевики террористической „ДНР“, которые никогда не пересекали линию разграничения», — отметили в спецслужбе.

Во время обысков в помещениях сервисных центров и миграционной службы изъяты формы, заполненные боевиками и хранящиеся в архивах и электронных реестрах. Бланки незаконно выданных паспортов будут признаны недействительными.

Также были обнаружены копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек, медицинских справок на имя лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская спецслужба вывезла с оккупированных территорий танкиста «ДНР», который дал важные показания о военном обеспечении российско-оккупационных войск на Донбассе.

Фото с сайта СБУ.

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