В Киевской области охотник чуть не убил младенца и тяжело ранил его мать. Вечером 7 сентября по спецлинии «102» в полицию Обуховского района пришло сообщение от жительницы села Большие Дмитровичи, что неизвестные подстрелили ее сестру. 31-летнюю женщину срочно госпитализировали в районную больницу, где в тот же вечер ее оперировали.

Врачи изъяли пулю калибра 7,62, вошедшую в левую часть груди и повредившую селезенку, желудочно-кишечный тракт и другие органы. Пострадавшая смогла сообщить, что она сидела с ребенком на руках во дворе своего дома и вдруг почувствовала боль в груди. Женщина сначала даже не поняла причину боли и лишь позже заметила кровь. К счастью, пуля не задела младенца. В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении. Ее состояние стабильно тяжелое.

В течение двух суток весь личный состав местного отдела полиции отрабатывал прилегающую территорию и другие населенные пункты в радиусе двух километров, поскольку точно установить, откуда стреляли, было невозможно. Устанавливались и опрашивались владельцы зарегистрированного оружия, приезжие. Также изъятую пулю проверяли по баллистическим учетам. Установить виновника удалось в результате огромного объема проведенной работы, рассказала «ФАКТАМ» спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская. Он же о произошедшем узнал лишь от полицейских.

Как оказалось, 40-летний киевлянин приехал в соседний с Большими Дмитровичами дачный кооператив к другу на рыбалку. С собой прихватил зарегистрированный карабин МКМ (гражданская модификация автомата Калашникова), который хотел продать. Он пояснил, что хотел продемонстрировать карабин друзьям, но, взбираясь на пригорок, споткнулся и непроизвольно выстрелил. После чего еще стрелял вверх. О том, что пуля пролетела полтора километра и тяжело ранила женщину, даже не подозревал.

Мужчина признал свою вину, раскаивается в произошедшем и обещает полностью компенсировать лечение пострадавшей и помогать ее семье. Оружие и документы на него изъяты. По факту нанесения по неосторожности тяжких или средней тяжести телесных повреждений открыто уголовное производство. Максимальным наказанием за это предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет. Также возможны и менее тяжелые наказания: общественные или исправительные работы или ограничение свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области подросток случайно застрелил товарища, хвастаясь чужим оружием.

Читайте также подробности кровавой семейной драмы в Ровенской области, где кандидат наук, преподаватель университета расстреляла мужа и дочь.

Видео предоставлено полицией Киевской области

Иллюстративное фото

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter