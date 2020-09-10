В киевском ТРЦ расстреляли посетителя: первые подробности ЧП

В четверг, 10 сентября, в одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте произошла стрельба. Перед этим под Киевом женщину ранила пуля, которая пролетела полтора километра.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева в своем Facebook, в ТРЦ на Оболонском проспекте произошел конфликт между несколькими людьми. В результате один из участников инцидента открыл огонь в оппонента из пистолета травматического действия.

25-летний мужчина получил огнестрельные ранения ног — его госпитализировали.

Проводятся следственные действия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются свидетели инцидента.

Ранее сообщалось, что под Киевом на территории стадиона произошла массовая драка с перестрелкой — в инциденте участвовало около двух десятков парней. Одного из мужчин госпитализировали с огнестрельным ранением.

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