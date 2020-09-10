Бывший вице-премьер Рыбачук попал в недетский скандал из-за методов воспитания внука (видео)

Бывшего вице-премьера и нардепа Украины Олега Рыбачука уличили в жестоком обращении с собственным внуком. Ранее в скандале с дракой участвовал «слуга народа» Андрей Стрихарский.

Инцидент с участием Олега Рыбачука засняли на видео очевидцы. Девушка, ставшая свидетелем происшествия, сказала, что напишет на бывшего политика заявление в полицию: «Вы ему чуть нос не разбили. Детей нужно спасать от таких, как вы», — заявила она.

На это экс-нардеп ответил, что у внука возник конфликт со своим братом, который, по словам Рыбачука, и привел к дальнейшему инциденту.

В 2005 году Олег Рыбачук был вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции (в правительстве Юлии Тимошенко). Затем в 2005—2006 годах был государственным секретарем Украины.

Ранее издание Washington Times сообщило о работе Олега Рыбачука на спецслужбы СССР и РФ.

Фото: скриншот с видео

205

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter