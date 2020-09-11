Смертельное ДТП с участием автомобилей и мотоцикла под Киевом: погибли два человека

В четверг, 10 сентября, в Киевской области на автодороге Борисполь-Днепр вблизи села Свитанок произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей и мотоцикла. Ранее под Киевом столкнулись ВАЗ и Peugeot.

В результате аварии погибли двое человек и еще двое получили телесные повреждения, сообщили в областном отделении Национальной полиции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля KIA, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mazda, после чего столкнулся с автомобилем «ВАЗ», и в дальнейшем водитель мотоцикла совершил столкновение с авто «ВАЗ».

От полученных травм на месте аварии погиб 40-летний водитель мотоцикла и 69-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ». Телесные повреждения получил 71-летний водитель этого ж авто, а также водитель KIA. Их госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в селе Струмовка Луцкого района Волынской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись Mercedes и пассажирский автобус.

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