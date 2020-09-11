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Происшествия

Под Киевом кенгуру совершил дерзкий побег из зверинца (фото, видео)

10:11 11 сентября 2020
Кенгуру

В Киевской области из зверинца сбежал кенгуру — проходят его поиски. Нашедшему обещано вознаграждение. Ранее в Одессе из зоопарка сбежали обезьяны.

Как сообщает музей «Украинское село» на своей станице в Facebook, побег произошел в тот момент, когда смотритель принес молодому кенгуру еду в вольер. Животное перепрыгнуло через мужчину и прошмыгнул в открытые ворота в комплексе, скрывшись в поле. После этого смотрителю стало плохо — мужчина переволновался.

Убежавший кенгуру относится к карликовому виду Валлаби Беннетта. Животное уже привыкло к людям и может питаться листьями кустарников, травой, сеном, овощами. Кенгуру может жить на открытом пространстве в наших климатических широтах даже в холодное время года.

За помощь в возвращении животного обещают вознаграждение: 20 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, по Киеву гуляет лось, которого пытаются поймать защитники животных.

Фото: Facebook.com/Ukrselo

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