На Житомирщине погиб дельтапланерист: подробности и фото

Утром в пятницу, 11 сентября, в Житомирской области разбился летательный аппарат — дельтапланерист погиб. Ранее под Киевом разбился легкомоторный самолет, к счастью, обошлось без жертв.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, дельтаплан упал между населенными пунктами Народичи и Яжберень.

Отмечается, что ЧП произошло во время обработки поля с подсолнечником. По предварительным данным, пилот не справился с управлением.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области пилот-самоучка разбил самолет с пассажиром.

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