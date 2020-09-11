Байкер разбился насмерть на Житомирской трассе под Киевом: первые подробности и эксклюзивные фото с места ДТП

Под Киевом, где накануне на трассе Борисполь — Днепр произошло смертельное ДТП с участием автомобилей и мотоцикла, в пятницу, 11 сентября, около восьми часов утра на Житомирской трассе погиб мотоциклист. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.

Предварительно удалось выяснить, что байкер на мотоцикле Yamaha двигался в сторону Киева.

Байк проследовал Стоянку, а приблизительно через километр мотоциклист потерял управление. Yamaha ушла вправо, врезалась в отбойник, затем по касательной зацепила Lexus, снеся зеркало и слегка повредив дверь. Скорее всего, после этого байкер слетел с мотоцикла.

Экипировка не помогла, и молодой мужчина (приблизительно 35 лет) скончался.

Что стало причиной ДТП, пока не известно. Не исключено, что мотоцикл кто-то «подрезал». Начато расследование.

Движение в сторону столицы было затруднено несколько часов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупном ДТП с большим количеством погибших на дороге Киев — Харьков — Должанский ночью 11 сентября.

А во вторник, 8 сентября, днем на Голосеевской площади Киева прямо возле станции метро был смертельно травмирован мужчина, решивший перебежать шесть полос оживленной трассы.

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