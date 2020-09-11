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Происшествия

На границе с Польшей с ножом напали на пограничников (фото)

16:05 11 сентября 2020
задержанный на польской границе

ЧП произошло в четверг, 10 сентября, вечером возле одного из населенных пунктов Яворовского района Львовской области. «Во время несения службы пограничники отдела „Краковец“ Львовского отряда остановили неизвестного мужчину и попросили его предъявить документы, а также объяснить цель его нахождения возле государственной границы. В ответ незнакомец выхватил нож и бросился на одного из пограничников», — сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. (Недавно на трассе под Киевом участник бойцовского клуба напал на полицейских.)

Чтобы задержать нарушителя, правоохранители сделали предупредительные выстрелы и, применив спецсредства, задержали нападавшего. К счастью, никто из военнослужащих не пострадал, нож повредил лишь форму.

По словам злоумышленника, он является жителем Львовской области, но подтвердить это из-за отсутствия документов не смог. Также не смог объяснить причину своего нападения на пограничника. Мужчина передан сотрудникам полиции, он будет привлечен к ответственности за нарушение приграничного режима, сопротивление представителям власти и за насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Одессе. Мужчина зашел в Суворовское отделение полиции и забрызгал находившихся там правоохранителей из газового баллончика.

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