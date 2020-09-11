«Наши родные стали жертвами маньяка?» На Виннитчине произошло три похожих убийства в одном районе

Молодую женщину и двух мужчин убили летом 2019 года в Крыжопольском районе Виннитчины. В декабре того же года там пытались изнасиловать женщину. Все эти преступления произошли на местном железнодорожном вокзале или так или иначе связаны с ним. И хотя пока раскрыто лишь одно дело, родные и близкие погибших уверены, что людей мог убить маньяк или банда убийц-грабителей и насильников… Приводят весьма странные и жуткие совпадения в деталях трагедий.

«За сестрой накануне ее убийства следил незнакомец в черном»

В ночь с 23-го на 24 августа 2019 года в селе Голубечем Крыжопольского района жестоко убили 32-летнюю мать двоих детей Елену Брагарник…

— Сестра и ее дети жили с нашей мамой. Лена работала без праздников и выходных в кафе недалеко от Крыжополя. Вечером владельцы кафе подвозили ее к железнодорожному вокзалу, — рассказала «ФАКТАМ» сестра погибшей Валентина. — Оттуда она возвращалась домой через колеи, улицы и закоулки. Лена хорошо знала эту дорогу. 23 августа около 22 часов она шла домой и разговаривала по телефону с другом. Вдруг Лена пронзительно закричала в трубку: «Отпустите меня!» Связь оборвалась… Друг Лены звонил много раз, но сестра не отвечала. Тогда он приехал на такси к нам домой: может, Лена дома. Он же не знал, что случилась беда.

Мы тоже звонили Лене. Сначала шли гудки, а потом перестали. Тем временем друг сестры вызвал полицию и уехал домой. А мы с мужем начали искать Лену. Полиция тоже приехала. Осматривали огороды, посадки кукурузы, сады, кусты, заброшенные хаты вдоль дороги. Около половины третьего ночи мой муж первым увидел в слабеньком свете фонаря мобильного телефона что-то белое на земле…

Это был бюстгальтер сестры! Рядом валялась ее желтенькая курточка. В овраге и зарослях за несколько сотен метров от дороги мы нашли обнаженное тело Лены. Голова в крови, волосы взъерошены, ноги раскинуты. Сломанная челюсть, выбиты зубы, разбитый череп, изувеченный подбородок вбит в черепную коробку… Четыре ножевых удара в сердце. На руке большие синяки, следы пальцев. Возле тела полицейские нашли ее мобильный телефон, разорванные нижнее белье и золотую цепочку. Босоножки тоже были. Золотые украшения не тронули. Украли только 500 гривен. Сестру зверски убили за несколько сот метров от дома. Какое варварство! Даже мой муж — участник АТО, ветеран, который не раз видел кровь и смерть, был шокирован.

Родные и близкие Елены Брагарник просят справедливости (Фото: 33kanal.com)

Страшная смерть красивой молодой женщины всколыхнула весь район. На ее похоронах плакали даже мужчины…

— Судмедэкспертиза указала, что сестру не изнасиловали. Но раз тело было без одежды, однозначно была попытка… У сестры не было врагов, она никогда не конфликтовала с посетителями кафе. Алкоголь не употребляла. Но незадолго до трагедии Лена жаловалась, что на вокзале ее с ног до головы разглядывал незнакомец в черной одежде, — продолжает сестра погибшей. — За день до смерти Лена прибежала домой жутко перепуганная. Когда шла по улице возле заброшенного здания старой школы недалеко от нашего дома, то услышала шорох. Будто кто-то затаился и собирался напасть. Кто это был? Собака, лиса? Может, тот самый человек в черном искал удобный момент для нападения? И таки потом сделал черное дело. Раздел и жестоко избил сестру, возбуждался от вида голого тела, звериного ужаса, крови и страданий? Почему и кому Лена кричала: «Отпустите меня?» Может, нападавших было несколько?

Один односельчанин рассказал, что видел ночью двоих подозрительных мужчин, которые поспешно шли от места убийства к вокзалу. Один — в капюшоне, второй с бородкой. Поисковая собака полиции взяла след к дороге и там потеряла его… Недалеко от места трагедии нашли нож и бейсболку с надписью Army. Подозрительные вещи брали на экспертизу, но следователь сказал, что они не имеют отношения к убийству. После гибели Лены односельчане вспоминали, что раньше тоже встречали на вокзале каких-то чудаков. За одной женщиной увязался незнакомец в черном. Женщина подумала, что это ее сын и пошла навстречу, но поняла, что обозналась. Незнакомец не тронул ее, но при встрече лицом к лицу с ненавистью прошептал: «Мы еще встретимся!» Кстати, через Крыжополь днем и ночью идут десятки поездов и электричек, едут тысячи машин…

Год назад оперативники и следователи буквально вверх дном перевернули Крыжополь, наш и соседние районы. На годовщину убийства сестры тоже приезжали, опрашивали людей, что-то искали. А мы до сих пор живем в страхе. Без матери остались сын и дочка Лены. А нелюдь или нелюди, которые замучили Лену, где-то ходят, возможно, и рядом с нами, улыбаются, радуются жизни…

«Убийца — человек, который играет на саксофоне…»

Анатолий Рудько из села Заболотное Крыжопольского района год назад умер на больничной койке после зверского избиения.

- 3 августа Анатолий вез товарища из села в Крыжополь. Вел машину друга. Водку не пил. Около 19 часов сказал мне, что скоро вернется… Не вернулся. Дальше его телефон не отвечал, — вспоминает супруга погибшего Виктория Рудько. — В обед 4 августа соседи сообщили, что мой муж в реанимации районной больницы без документов и без сознания. Мужу пытались перерезать горло. Порез глубиной где-то полтора сантиметра. К счастью, артерии и вены не задеты. Голова разбита с правой стороны. Видимо, от сильного удара в висок. Образовался отек мозга. Левая рука, спина и левое бедро в ножевых порезах… Сильное кровоизлияние… Его к тому же обокрали, забрав документы и телефон.

Мужа без сознания нашли возле парка… Говорили, что его первыми случайно нашли знакомые и отвезли на станцию скорой помощи. Но им отказали, мол, не имеют права принимать больного без вызова службы «103». Поэтому друзья почему-то увезли Анатолия к себе домой. На следующий день они решили, что муж умер. Только тогда и вызвали полицию и медиков! Сутки Анатолия спасали в Крыжополе. Затем мужа доставили в реанимацию областной психоневрологической больницы им. Ющенко. Там Анатолия вывели из комы. Он даже узнал меня. Но не мог говорить. Поэтому я не узнала, что случилось… Затем мужа опять госпитализировали в Крыжополь, где ему стало хуже. 23 августа около 8 часов он скончался в больнице. Анатолия похоронили 25 августа. В тот же день, когда и хоронили убитую женщину из Голубечего.

Родные и близкие Анатолия Рудько тоже не понимают мотивов преступления:

— У Анатолия не было врагов или конфликтов с окружающими. Полиция допрашивала друзей, которые его нашли, но до сих пор все не ясно. Неподалеку от места, где нашли мужа, есть видеокамера. В момент трагедии там заметили крепкого человека, на вид пьяного, — говорит женщина. — Я спрашивала про незнакомца у следователя, оперативников, друзей Анатолия. Но все молчат… Возможно, это были драка или ограбление? Но почему это такая тайна?

Наши дети до сих пор ждут папу домой… Толя как-то приснился нашему соседу. Муж был веселым, в хорошем настроении. Сосед спрашивал: «Толя, что с тобой произошло?» Муж ответил: «Вы не того ищите! Вам нужен человек, который играет на саксофоне…» Среди нашего круга друзей, знакомых точно нет тех, кто играет на саксофоне. Может, это знак, что Анатолия убили какие-то «залетные»? Ответов на эти вопросы нет и год спустя.

Жена и дети Анатолия Рудько хотят узнать правду о смерти мужа и отца (Фото: 33kanal.com)

В июле прошлого года Крыжополь потрясло еще одно резонансное преступление. Тогда с того же вокзала в больницу доставили избитого мужчину… Вскоре он умер в больнице. Это преступление тоже приписывали маньяку. Но в октябре оперативники задержали подозреваемого в Одесской области. По версии полиции, нападавший подкараулил свою жертву в туалете возле вокзала, избил и ограбил…

Еще одно жуткое преступление произошло уже в декабре. Поздним вечером женщина возвращалась домой с работы. Возле железнодорожных путей сзади на нее напал неизвестный. Избивал жертву, а затем изнасиловал. Как рассказывали местные жители, в этот момент по рельсам шел локомотив. Машинист кинулся на помощь потерпевшей. Увидев его, насильник сбежал. Удалось запомнить, что нападавшему на вид около 30−35 лет, рост около 175 сантиметров. Он был одет в темную куртку с капюшоном…

Жители Крыжополя и района боялись гулять ночью или вечером. Женщины, пожилые люди, ходили группами, родители встречали детей из школы. Даже мужчины опасались темноты. Страх не прошел до сих пор…

«Никакого маньяка нет?»

Хотя родные и близкие погибших акцентируют на сходстве преступлений, полиция уверяет в обратном. Предыдущий начальник областной полиции Юрий Педос не раз решительно заявлял журналистам: мол, никакого маньяка нет, не было и быть не может… Но очень уж настаивал, чтобы об этих преступлениях как можно меньше писали и говорили вслух…

Тогда же полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве Елены Брагарник: возраст — около 40 лет, рост — 180−183 см, одет в темную кофту с длинным рукавом и темные брюки. Год спустя уже при новом руководстве винницкая полиция упорно настаивает на своем. А вот прошлогодний фоторобот подозреваемого в расправе над молодой женщиной не актуален. Почему? Полиция не разглашает версии преступлений. В свою очередь, жители райцентра и района не очень-то охотно верят правоохранителям.

Этот фоторобот подозреваемого в убийстве женщины год назад обнародовала полиция. А сейчас его назвали неактуальным (Фото: 33kanal.com)

— Расследование убийства молодой женщины продолжается. По смерти молодого мужчины установлено, что в больнице он умер от воспаления легких. До сих пор идет следствие по факту нанесения ему телесных повреждений, — коротко прокомментировали «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций Главного управления Нацполици в Винницкой области. — Дело о смертельном избиении еще одного мужчины на железнодорожном вокзале на рассмотрении в суде. Пока что приговора обвиняемому нет.

К сожалению, до сих пор не раскрыто и изнасилование женщины в декабре прошлого года.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о кровавой бойне в Прикарпатье. В Ивано-Франковской области 15-летний подросток убил своего дедушку и серьезно ранил бабушку, после чего сообщил о преступлении в полицию.

Читайте также: В Черкассах беременная женщина зарезала подругу за долг по коммуналке

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter