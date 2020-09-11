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Происшествия

Возросло число жертв жуткой автокатастрофы на трассе Киев — Харьков

16:31 11 сентября 2020
Пострадавшие в больнице

В Бориспольской многопрофильной больнице интенсивного лечения сообщили о смерти одного из пострадавших в серьезном дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев — Харьков, в котором погибли четыре человека.

«В данное время 12 человек в тяжелом состоянии, восемь из них прооперированы, семеро находятся в реанимации, трое — в очень тяжелом состоянии. Один человек умер», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Житомирской трассе в ДТП погиб мотоциклист — пилот потерял управление, врезался в отбойник и зацепил машину.

Фото со странички Бориспольской многопрофильной больнице интенсивного лечения в социальных сетях.

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