В Киеве полиция ловила голого неадеквата, откусившего палец мужчине (видео)

В Киеве задержали мужчину, который за ночь напал на своего отца и соседа. В начале сентября в столице неизвестные напали на народного депутата Антона Полякова и избили его.

Недавний инцидент произошел на улице Докучаевской в Соломенском районе столицы. Полицию вызвали соседи, услышав крики и просьбы о помощи.

Прибывшие на место автопатрули увидели мужчину с откушенной фалангой пальца, у другого пострадавшего была травма головы.

По словам пострадавших, сын набросился на своего отца и откусил ему часть пальца руки. Соседу, прибежавшему на помощь, нападающий нанес множественные удары железной лопаткой для обуви, а после скрылся, сообщили в полиции.

Позже патрульные получили еще один вызов в частный сектор неподалеку. Неизвестный обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю женщину. От шума проснулся ее муж и пытался защитить жену, но незнакомец схватил со стола нож и нанес ему с десяток ударов, а после скрылся.

Нападавшего нашли через 20 минут. Он сидел на подоконнике 4 этажа заброшенного здания. Патрульные задержали его и передали следственно-оперативной группе.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве неадекватный пассажир напал на водителя автобуса прямо во время движения и избил его.

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