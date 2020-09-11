В Киеве обстреляли маршрутку с пассажирами (видео)

В пятницу, 11 сентября, в Киеве неизвестный расстрелял маршрутку № 796, которая ехала с Академгородка. На днях похожее ЧП произошло в Херсоне.



Как сообщает «Киев Оперативный», обстрел велся, видимо, из пневматического оружия.



Полностью разбили стекло, осколки позже начали выпадать.



К счастью, никто не пострадал, но пассажиры и водитель пережили стресс.

Напомним, в начале сентября на каховской трассе под Мелитополем расстреляли маршрутку с пассажирами. Пострадал водитель автобуса.

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