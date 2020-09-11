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Происшествия

Транслировали пытки в интернете: шайка уголовников устроила жуткие развлечения на Житомирщине

18:22 11 сентября 2020
задержание

В Бердичеве Житомирской области задержали членов преступной группировки, которые издевались над своими пленниками. Ранее во Львовской области выявили «реабилитационные центры», в которых пытали людей.

Как сообщили в Житомирском областном главке полиции, ранее судимые фигуранты в течение 2020 года незаконно удерживали людей в одной из квартир Бердичева. К удерживаемым применяли физическое насилие — наносили побои, удары. Все издевательства транслировали в прямом эфире в сети Youtube.

Правоохранителям удалось установить место нахождения правонарушителей и их задержать.

Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 60 суток, без права внесения залога. Ходатайство об избрании меры пресечения для других фигурантов рассматривается судом.

Напомним, в Скадовском районе Херсонской области в ходе спецоперации полицейские отдела по борьбе с торговлей людьми полиции с участием КОРДа «накрыли» так называемый трудовой лагерь, в котором содержались 13 человек.

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