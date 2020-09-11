Турецкая разведка провела тайную спецоперацию в Украине: что об этом известно

В четверг, 10 сентября, в Украине агенты турецкой разведки задержали члена группировки Рабочая партия Курдистана и доставили его обратно в Турцию. Это не первая спецоперация турецких спецслужб в нашей стране.

Задержанный — Иса Озер. Сообщается, что турецкая разведка установила, что выехавший после выдачи ордера на его арест Озер некоторое время находился в Одессе, пишет Hurriyet Daily News.

По информации турецких спецслужб, Озер из Украины продолжал осуществлять террористическую деятельность.

Организация Национальной разведки Турции (MIT) самолетом доставила его Стамбул, где он был передан антитеррористическому подразделению Департамента полиции. Озеру предъявили обвинения в членстве в вооруженной террористической организации и содействии террористическим группам.

Отметим, Рабочая партия Курдистана запрещена в Турции.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее MIT провела серию спецопераций по всему миру, в результате которых в Турцию, вопреки их воле, доставили почти сотню политиков, проводивших, по заверению турецких властей, подрывную работу против их страны.

Фото: Hurriyet Daily News



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