В Умани завели дело на владельца кафе, отказавшегося обслуживать хасидов

В Умани, где готовятся к приезду хасидов, хозяин одного из кафе решил не обслуживать паломников и разместил об этом табличку на дверях заведения. Сообщение было написано на трех языках.

В полицию с жалобой на предвзятое отношение к брацлавским хасидам обратился исполнительный директор Объединенной Еврейской общины Украины.

Полицейским свой поступок мужчина объяснил тем, что разместил данную информацию с целью нераспространения вируса Covid-19.

Правоохранители изъяли табличку и направили ее на экспертное исследование.

Как сообщили в Нацполиции, за нарушение равноправия граждан Уманским отделом полиции открыто уголовное производство.

Напомним, в текущем году в Умани ждут около трех тысяч хасидов-паломников — тех, кто успел въехать в страну до перекрытия границы. Обычно помолиться на могилу рабби Нахмана в Умани приезжают до 30 тыс. хасидов. В этом году паломники уже отличились сносом карантинных заграждений.

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