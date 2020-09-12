27.78 / 27.99 32.68 / 33.13
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ночная погоня в Киеве: возле метро "Дарница" неизвестный похитил девушку

4:15 12 сентября 2020
Задержание в Киеве

В Киеве поздно вечером в пятницу, 11 сентября, правоохранители организовали погоню за предполагаемым похитителем девушки. Ранее сообщалось о похищении девочки в Борисполе недалеко от столицы.

Об инциденте рассказывает ресурс «Киев Оперативный».

«Около 23:00 по городу Киеву был введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию автомобиля Audi. Такие меры вводились из-за того, что якобы водитель похитил девушку неподалеку от станции метро Дарница», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителям удалось отследить движение авто, его водитель постоянно менял направление движения. Сначала он поехал в сторону Глевахи, а через некоторое время вернулся обратно и был замечен на Кольцевой дороге.

Не теряя времени, патрульные разыскали машину, но водитель не хотел останавливаться на сигналах копов.

«Началась погоня, которая длилась несколько минут. Машину беглеца заблокировали так, что уже некуда было бежать», — цитирует ресурс рассказ очевидца.

После задержания на место приехали правоохранители для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» писали о задержании в Сумах мужчины, который изнасиловал 9-летнюю девочку. Как установили полицейские Сум, девочка познакомилась с мужчиной в соцсети, и они несколько дней переписывались, а затем договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.

123

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Настя Ковалева

В Запорожье суд вынес приговор ревнивцу, который сжег свою невесту

Задержание в Киеве

Ночная погоня в Киеве: возле метро "Дарница" неизвестный похитил девушку

Дерево Цоя

В Киеве взяли под охрану "дерево Цоя" (фото)

Алексей Резников

Алексей Резников: «Победа в войне и полноценная реинтеграция — это не одномоментные вещи»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер