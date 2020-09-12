Ночная погоня в Киеве: возле метро "Дарница" неизвестный похитил девушку

В Киеве поздно вечером в пятницу, 11 сентября, правоохранители организовали погоню за предполагаемым похитителем девушки. Ранее сообщалось о похищении девочки в Борисполе недалеко от столицы.

Об инциденте рассказывает ресурс «Киев Оперативный».

«Около 23:00 по городу Киеву был введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию автомобиля Audi. Такие меры вводились из-за того, что якобы водитель похитил девушку неподалеку от станции метро Дарница», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителям удалось отследить движение авто, его водитель постоянно менял направление движения. Сначала он поехал в сторону Глевахи, а через некоторое время вернулся обратно и был замечен на Кольцевой дороге.

Не теряя времени, патрульные разыскали машину, но водитель не хотел останавливаться на сигналах копов.

«Началась погоня, которая длилась несколько минут. Машину беглеца заблокировали так, что уже некуда было бежать», — цитирует ресурс рассказ очевидца.

После задержания на место приехали правоохранители для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» писали о задержании в Сумах мужчины, который изнасиловал 9-летнюю девочку. Как установили полицейские Сум, девочка познакомилась с мужчиной в соцсети, и они несколько дней переписывались, а затем договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.

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