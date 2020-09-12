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Происшествия

Жуткая авария в Закарпатье: фура вылетела в кювет (фото, видео)

9:42 12 сентября 2020
ДТП

Ночью 11 сентября на трассе Мукачево-Рогатин в районе села Березинка произошло страшное ДТП, в котором погиб человек. В этот же день на Житомирской трассе под Киевом в ДТП погиб мотоциклист.

Как сообщает Mukachevo.net, вблизи села Березинка под Мукачевом грузовик слетел в кювет.

По предварительным данным, водитель фуры от полученных травм скончался в больнице, а пассажир получил серьезные травмы.

Видео 18+

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупном ДТП с большим количеством погибших на дороге Киев — Харьков — Должанский ночью 11 сентября.

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