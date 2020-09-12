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Полиция задержала зачинщика нашумевшей перестрелки в Украинке под Киевом, им оказался иностранец (фото)

10:02 12 сентября 2020
задержание

Сотрудники полиции Киевской области задержали иностранца, основного организатора стрельбы в городе Украинка под Киевом.

Им оказался 32-летний гражданин России, который уже имел проблемы с законом. Задержали оперативники мужчину в Киеве, где он скрывался от правоохранителей.

Сейчас иностранец находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет, сообщили в полиции.

Руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов опубликовал фото задержанного и написал: «Это один из тех, кто приехал в нашу страну, попросился в миграционной службе пожить в цивилизации, но через непродолжительное время почувствовал себя „хозяином“. Именно он открыл стрельбу в Украинке, а затем, вместе со своими друзьями, скрывался от правоохранителей».

Напомним, в начале сентября группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в Украинку и устроила конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные жители применили охотничье оружие.

Именно задержанный мужчина ранил двух жителей Украинки, за жизни которых в дальнейшем боролись врачи.

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