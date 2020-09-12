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Происшествия

В Одессе на стоянке ночью сгорели сразу четыре машины: подробности и фото

12:05 12 сентября 2020
Пожар

В Одессе в ночь на 12 сентября случился пожар на автостоянке, расположенной на административной границе областного центра и Лиманского района Одесской области. Инцидент произошел по улице Генерала Бочарова, 60. Там под навесом горели открытым пламенем легковые автомобили. Ранее под Одессой сожгли иномарку руководителя горсовета.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, оперативно прибывшим на место возгорания пожарно-спасательным подразделениям понадобилось приложить немало усилий, чтобы предотвратить масштабное распространение огня. К счастью, это удалось: погибших и пострадавших нет.

Тем не менее, сгорели четыре и серьезно повреждено два автомобиля.

«Предполагаемая причина пожара устанавливается специалистами опытно-испытательной лаборатории», — уточнили в главке.

Вместе с тем владельцы авто, пользующиеся услугами стоянки, практически убеждены, что «ночной пожар — это умышленный поджог».

Как писали «ФАКТЫ», в июне задержали двух злоумышленников, совершивших поджог автомобиля известного одесского адвоката Максима Болдина. Припаркованный в переулке Катаева в Одессе Mercedes неизвестные люди облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

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