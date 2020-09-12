На Сумщине вследствие падения самолета погиб пилот (фото)
В субботу, 12 сентября, вблизи села Дьяковка Буринского района Сумской области упал легкомоторный самолет. Пилот погиб. Похожая трагедия произошла в июле под Киевом.
Как сообщили в ГСЧС, машину предварительно идентифицировали как Х-32 «Бекас».
На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа Сумского областного главка ГСЧС в составе 14 человек, привлечено 4 единицы техники.
Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.
Напомним, во время очередного испытательного полета обновленного самолета «Дельфин» в Одессе погибли два военных летчика. Эта модель предназначалась для тренировочных полетов курсантов.18
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