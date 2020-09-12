ФСБ готовила диверсию в Украине, СБУ задержала агента и показала видео операции

Сотрудники СБУ, ранее вычислившие бывшего боевика среди военнослужащих украинской армии, задержали агента спецслужб России, который должен был организовать взрыв на одном из объектов «Ровнооблводоканала».

Как сообщили в СБУ, контакт с кадровым сотрудником ФСБ житель Одесской области установил в мае 2020 года.

Мужчина предложил ФСБшнику свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил. Также он передавал агрессору информацию военного характера.

В сентябре 2020 агент ФСБ получил от куратора задание осуществить диверсию на одном из объектов «Ровнооблводоканал».

Контрразведчики задержали предателя непосредственно после закладки ним взрывного устройства.

Напомним, на днях СБУ вывела с оккупированных территорий танкиста так называемой «ДНР», который дал важные показания о военном обеспечении российско-оккупационных войск на Донбассе.

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