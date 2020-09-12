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Происшествия

Названа причина падения самолета на Сумщине

16:59 12 сентября 2020
самолет

В Сумской области установили причину падения легкомоторного самолета Х-32 «Бекас» утром 12 сентября. Двухместное авиасудно использовалось для осмотра с высоты сельскохозяйственных угодий. Выполняя полет, самолет опасно снизился, зацепился за высоковольтные провода, упал в поле и загорелся.

Полиция установила, что хоть в самолете Х-32 «Бекас» предусмотрены места для двоих пилотов, но в момент трагедии в кабине находился один человек. Он погиб.

Продолжается расследование о нарушении безопасности на авиатранспорте. Инцидент, подобный тому, что случился возле села Дяковка Сумской области, ранее был зафиксирован на западе Украины. Неопытный пилот поднял самолет в воздух, но при попытке развернуться опасно снизился и упал на землю. Также при похожих обстоятельствах в 2014 году самолет упал в Запорожской области во время обработки поля химикатами.

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самолет

Названа причина падения самолета на Сумщине

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