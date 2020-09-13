Медикам не удалось спасти тяжело раненного главу николаевской "Свободы"

В Николаеве 12 сентября скончался глава областной ячейки партии «Свобода» Демид Губский. 33-летний «свободовец» был тяжело ранен в голову 11 июня, когда разбирал дома пистолет. Более трех месяцев врачи пытались спасти пострадавшего, но безуспешно.

Брат Демида Владимир Губский подтвердил летальный исход. Пока семья не определилась с датой прощания и местом похорон.

Напомним, случай с Демидом Губским полиция расследовала как ранение по неосторожности. Злополучный пистолет-травмат был изъят с места происшествия и направлен на экспертизу.

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