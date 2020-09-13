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Происшествия

В Черновцах не справившийся с управлением полицейский на BMW "оседлал" забор и сбежал: впечатляющее фото

9:12 13 сентября 2020
бмв

Неординарное ДТП случилось 12 сентября в Черновцах. Прохожие, оказавшиеся на перекрестке улиц Винниченко и Кармелюка, могли наблюдать BMW, совсем немного не долетевший до окна жилого дома и повисший на бетонном заборе. Традиционно к аварии привело лихачество на дороге и несоблюдение безопасной скорости.

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В полиции рассказывают, что автомобиль, перед тем, как оказаться на ограде, пронесся на высокой скорости, сбил оказавшийся на пути светофор и в итоге не вписался в поворот.

Происшествие чудом обошлось без пострадавших. В особняке, рядом с которым приземлился BMW, не было жильцов, дом был выставлен на продажу. Водителю авто также удалось обойтись без травм.

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После ДТП владелец машины, поняв, что натворил, с места происшествия сбежал. Судя по забытому удостоверению в салоне, за рулем мог находиться полицейский — 31-летний сотрудник одного из отделений области.

В день ДТП полицейский находился не на службе, но тем не менее, областной главк назначил служебное расследование по поводу резонансной аварии. Объявлено, что мужчину могут уволить из рядов полиции.

В сети шутят, что с такими «талантами» водитель вполне может попробовать себя в авиации.

Напомним, в Николаевской области похожее ДТП закончилось более печально. BMW разогнался так, что не вписался в поворот и заехал в жилой дом, где как раз отдыхала семья. А в Днепре автомобиль въехал в окно-витрину торгового центра.

Фото Сергей Гелета/Facebook, Дмитрий Корней/Facebook

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В Черновцах не справившийся с управлением полицейский на BMW "оседлал" забор и сбежал: впечатляющее фото

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