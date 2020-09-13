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Происшествия

В Киеве из-за пожара эвакуировали десятки людей, один человек погиб (фото)

10:05 13 сентября 2020
пожар

В Киеве в ночь на 13 сентября случился новый масштабный пожар в жилом доме. На этот раз загорелась пятиэтажка по улице Братиславской в Деснянском районе. Как и в случае с пожаром на Печерске, жильцов пришлось экстренно эвакуировать.

пожар

Сообщение о пожаре поступило спасателям в три часа ночи. Соседи пожаловались, что горит квартира на первом этаже, хозяева которой страдают психическим расстройством. Владельцев неблагополучной квартиры неоднократно ловили за попытками развести костер в доме. В этот раз тяга к поджигательству закончилась плачевно. Огонь быстро распространился по квартире, подъезд заполнился едким дымом, большую часть жильцов пришлось эвакуировать через окна и балконы с помощью пожарных лестниц.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве, тушили огонь больше часа.

Всего из дома вывели 29 взрослых и четверо детей. Тем, кому предстояло пройти через задымленный коридор, спасатели выдали специальные аппараты со сжатым воздухом.

пожар

Без жертв обойтись не удалось. Надышавшись дымом, скончалась пенсионерка из квартиры на четвертом этаже. 75-летнюю женщину обнаружили в крайне тяжелом состоянии, спасти пострадавшую врачи не смогли.

Напомним, ранее на текущей неделе старшеклассник с психическим расстройством поджог школу-интернат.

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