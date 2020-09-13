Пропавшего три недели назад под Одессой гражданина Нигерии нашли мертвым

В субботу, 12 сентября, в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Черноморске (город под Одессой) обнаружено тело утопленника. Такую информацию спасателям передал дежурный по отделению полиции, уточнив, что погибший найден в районе причала № 118 на расстоянии около километра от берега. Сотрудники ГСЧС вышли на место на моторной лодке «Корсар», при помощи багра и спасательной веревки достали тело из воды и передали полицейским.

Как выяснилось, погибший — 20-летний гражданин Нигерии Обари-Марк Калеба. Он приехал в Украину из Порт-Харкорт для учебы в Сумском государственном университете. Имел вид на жительство в нашей стране.

Как отмечает координатор общественной Поисковой платформы «911» Александр Сопельник, в течении первых трех суток ни на сайтах полиции, ни на одном новостном ресурсе не было информации о пропаже этого парня.

«Только на четвертые сутки благодаря совместным усилиям друзей̆, знакомых, всех неравнодушных граждан, волонтеров, журналистов нам удалось привлечь внимание к данному происшествию и придать его огласке… К слову, англоязычный друг исчезнувшего — Даниэль, который приехал вместе с ним в Одессу, оказался с проблемой̆ наедине. Он пытался искать своего товарища самостоятельно, нанимал частных дайверов и, по нашей̆ информации, на это потратил порядка двух тысяч долларов…», — уточняет Сопельник.

После мощного общественного резонанса по факту исчезновения было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» (ч.1 ст.115) УК Украины.

В полиции факт обнаружения тела Обари-Марка Калебы пока не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трагедии, произошедшей на Днепре в Херсонской области, где под баржу затянуло лодку с рыбаками. Один человек погиб.

506

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter