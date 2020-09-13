В Черкассах на Днепре 12 сентября остановился и не мог продолжить самостоятельно движение прогулочный теплоход «Герой Дубина». Остановка водного транспорта, на котором находилось 77 пассажиров и 4 члена экипажа, возникла из-за неисправности двигателя. Об этом говорится в сообщении Управления ГСЧС Украины в Черкасской области. Недавно также на украинском курорте погиб дайвер.

«Для оказания помощи к месту остановки сразу были направлены оперативно-спасательные службы. С помощью водного патруля Управления патрульной полиции и спасателей 2-й государственной пожарно-спасательной части к берегу доставлены 7 человек, среди которых 1 ребенок. В то же время для буксировки теплохода из речного порта прибыл буксир „Остановочный“. Однако после возобновления работы двигателя речное судно самостоятельно продолжило движение и в 22:23 вернулось к речному порту», — сообщили в ведомстве.

Его возвращение на водном катере сопровождали сотрудники отделения поисковых водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения. В порту отдыхающих встречали сотрудники ГСЧС, среди которых была также и психолог. Никто из пассажиров не пострадал.

Как писали «ФАКТЫ», два года назад в Запорожье на Днепре из катера, который шел на большой скорости, выпали два человека. Одного пострадавшего достали из реки в тяжелом состоянии. Он попал под винт катера. Позже спасатели подняли тело второго пассажира катера.

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