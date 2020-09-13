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НАБУ вело не один месяц: на крупной взятке для нардепа из "Слуги народа" попался его помощник, — Лерос

13:10 13 сентября 2020
набу

Народный депутат Гео Лерос, исключенный из фракции «Слуга народа», продолжает заниматься разоблачениями своих бывших политических соратников. Так, по словам Лероса, помощник депутата от «СН» недавно попался на крупной взятке, но у нарушителя нашлись высокопоставленные покровители.

«Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко. Тот взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предназначались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами», — заявил Лерос в Facebook.

Парламентарий возмущается, что генпрокурор Ирина Венедиктова тормозит расследование резонансного дела. «НАБУ „вело“ нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкции… Зеленскому стало известно обо всем в тот же день, но… в его офисе работает „режим тишины“ о коррупции», — утверждает Гео Лерос.

Напомним, ранее Гео Лерос выступил с разоблачениями, касающимися Офиса президента. Депутат показал записи, которые дают представление, как принимаются кадровые решения в ОП.

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