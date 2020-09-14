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Происшествия

"Воскресное" ДТП под Киевом: на Житомирской трассе Opel Vivaro сбил женщину (эксклюзивные фото)

6:35 14 сентября 2020
ДТП под Киевом

На Житомирской трассе под Киевом, где накануне погиб мотоциклист, произошло новое ДТП.

Об этом сообщает корреспондент «ФАКТОВ», побывавший на месте происшествия.

Ему предварительно удалось выяснить, что в воскресенье днем женщина решила перейти дорогу, но, очевидно, выбрала для этого не совсем удачное время.

Посредине улицы на нее совершил наезд автомобиль Opel Vivaro.

К месту аварии была вызвана карета скорой помощи, пострадавшую госпитализировали. По словам медиков, состояние женщины критическое, тем не менее, есть шансы на благополучный исход инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» писали о неординарном ДТП в Черновцах: там на перекрестке улиц Винниченко и Кармелюка, могли наблюдать BMW, совсем немного не долетевший до окна жилого дома и повисший на бетонном заборе. Традиционно к аварии привело лихачество на дороге и несоблюдение безопасной скорости.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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