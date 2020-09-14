В Никополе ЧП: мужчина привез в больницу тела застреленных людей

Рано утром в понедельник, 14 сентября, в Никополе, где ранее жестоко убили полицейского, произошло ЧП — в местную больницу доставили тела двоих застреленных мужчин.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, мужчин, получивших смертельные огнестрельные ранения, в лечебное учреждение привез неизвестный. На данный момент личности погибших установлены. В области введена спецоперация.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Квалификация — ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц). Санкция — от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Никополе девочки-подростки устроили расправу над сверстницей, повалив ее на землю и избивая ногами. Засняв все на видео, мучительницы выложили видеоролик в соцсети.

Иллюстративное фото со странички ГУНП в Днепропетровской области в соцсетях.

445

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter