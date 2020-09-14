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Происшествия

В аннексированном Крыму убили российского диджея

14:31 14 сентября 2020
Сергей Бабин

В больнице Евпатории (АР Крым) скончался российский диджей Сергей Бабин, получивший черепно-мозговую травму после одного из концертов пять дней назад. Напомним, ранее практически одновременно скончались бывшие солисты групп «Фристайл» и «Ласковый май».

По данным ресурса Оренбуржье, мужчина длительное время работал в Орске, где добился популярности, а затем переехал в Москву.

В 2020 году команда Бабина занялась гастрольными вечеринками в Крыму. По неофициальным данным, после одного из концертов на музыкантов напала группа неизвестных. Бабин получил удар камнем по голове. Медики были вынуждены ввести его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

У музыканта остались жена и дочь.

Напомним, ранее после отдыха в Крыму был госпитализирован российский актер Дмитрий Певцов.

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