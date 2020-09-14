Экс-нардеп вмешался в историю с кражей гусей и получил в нос

На Днепропетровщине произошел инцидент с участием бывшего депутата Верховной Рады, участника АТО Юрий Березы, в результате которого он получил телесные повреждения. Ранее произошла драка с участием «слуги народа» Стрихарского.

Как сообщает «Днепр оперативный», в Пятихатском районе в Днепропетровской области к бывшему нардепу Юрию Березе обратился местный житель. Он сказал, что у него пропали четыре гуся, а украл их якобы неизвестный на черном авто. Юрий Береза решил помочь мужчине найти гусей.

В ходе поисков они заметили машину «Mazda-3» черного цвета — она стояла в селе Чумаки на берегу Макортовского водохранилища. Выяснилось, что в багажнике машины были тушки четырех гусей. Затем возникла словесная перепалка между Юрием Березой и владельцем авто. В результате мужчина ударил бывшего нардепа кулаком в лицо. Береза получил телесные повреждения в виде ушиба костей носа.

Происшествием занимается Нацполиция.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошло нападение на бывшего нардепа Мустафу Найема.

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