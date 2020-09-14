Под Киевом пенсионер обстрелял из винтовки шумную компанию, мешавшую ему отдыхать

В Белой Церкви (Киевская область), где ранее мужчина выбросил из окна 5-летнего ребенка, пьяный пенсионер открыл огонь по компании во дворе многоэтажки и ранил одного человека.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, 74-летний мужчина стрелял в сторону компании с балкона квартиры, находящейся на четвертом этаже многоэтажки.

Полицейским, прибывшим на место ЧП, стрелок объяснил, что таким образом пытался разогнать шумную компанию, которая мешала ему отдыхать. «Один из отдыхающих был доставлен в медицинское учреждение, где врачи диагностировали поверхностную рану головы», — добавили в областной полиции.

У пенсионера изъяли пневматическое ружье ИЖ-38. Открыто уголовное производство, стрелку сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Каменском Днепропетровской области нетрезвый мужчина стрелял из пневматики по детям, шумевшим во дворе. К счастью, обошлось без серьезных травм — один из детей отделался синяком.

Фото ГУНП в Киевской области из соцсетей.

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