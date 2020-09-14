Соратники Кадырова заказали убийство украинского нардепа и экс-командира добробата, — СМИ

Соратники Рамзана Кадырова пытаются избавиться от людей, критикующих главу Чечни. На днях в Финляндии задержали человека, покушавшегося на оппозиционного чеченского блогера Мусу Ломаева, который систематически критиковал власти Чечни.

Новый инцидент произошел в Украине, где два чиновника из Чечни якобы заказали убийство украинского нардепа и экс-командира добровольческого батальона.

За ликвидацию неугодных глава Урус-Мартановского района Грозного Валид Абдурешидов и один из заместителей главы правительства Чечни обещали вознаграждение в $ 1,7 млн, пишет «ЛигаНет».

По информации издания, дело расследуется СБУ. Оперативники спецслужбы выяснили, что заказчики наняли гражданина РФ, которому пообещали $ 500 тысяч за убийство нардепа, а также 1 млн евро за экс-командира добробата.

Заказчики якобы контролировали подбор киллеров, а также профинансировали покупку оружия, транспорта, средств связи и т. д.

Россиянин рассказал украинским правоохранителям о подготовке преступления. Он же подыскал двух киллеров, которые тоже обратились в украинские спецслужбы.

Аванс за убийство в размере $ 20 тысяч был получен одним из киллеров еще в 2019 году. Эти деньги он передал правоохранителям.

По данным издания, заказанный нардеп узнал о подготовке покушения на него еще в конце 2018 года. Гражданин РФ, которого наняли чеченцы, переслал нардепу в WhatsApp пять аудиозаписей на чеченском языке, из которых следовало, что заказчиком убийства является замглавы правительства Чечни.

Офис Генпрокурора обратился за содействием к австрийским правоохранителям, так как нанятый для организации убийства гражданин РФ проживает в Австрии. Расследование дела должно было закончиться 30 июля 2020 года, однако суд продлил его до 30 июля 2021 года.

Напомним, в июле этого года в пригороде Вены выстрелом в голову был убит политэмигрант из Чечни Мамихан Умаров, который являлся последовательным критиком Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

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