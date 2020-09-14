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Главе Минкульта Ткаченко "зарядили" в ухо яйцом перед пресс-конференцией (видео)

18:29 14 сентября 2020
Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что 14 сентября, накануне его пресс-конференции, посвященной 100 дням в должности, неизвестный бросил в него яйцо.

По словам Ткаченко, он не знает, кто стоял за атакой, но не исключает месть со стороны застройщиков, которым он мог перейти дорогу при выдаче разрешений, касающихся исторического и культурного наследия.

На ролике, которое разместил «4 канал», можно увидеть, как мужчина в кепке и клетчатой рубашке подбежал к министру и с близкого расстояния бросил в него яйцо и быстро ушел.

Под видео появились такие комментарии:

Напомним, ранее Ткаченко ставили в вину сотрудничество с Россией в разгар войны на Донбассе. В бытность Ткаченко генпродюсером «1+1» на телеканале показывали российский сериал, снятый в 2017 году.

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