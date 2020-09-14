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Происшествия

Украинский турист погиб на популярном болгарском курорте: что об этом известно

19:02 14 сентября 2020
Тонущий человек

В Болгарии, которая разрешила въезд туристам, утонул 31-летний украинец. Это произошло на побережье Черного моря, в туристическом районе «Солнечный берег».

Как сообщает bntnews.bg, гражданин Украины погиб во время своего отпуска, который он проводил в Болгарии. О случившемся стало известно, когда на пляж на Солнечном берегу море выбросило тело молодого человека.

Правоохранители установили, что украинский турист прибыл в Болгарию буквально в день своей гибели — около полуночи 11 сентября.

Тело украинца доставили в отдел судебной медицины.

Ранее сообщалось, что Болгария старается привлекать на свои курорты туристов из Украины. Так, авиакомпания этой страны Voyage Air запустила два международных маршрута из Варны в Киев и Львов.

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