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Происшествия

ФСБ пыталась завербовать львовского врача, помогавшего украинским военным: СБУ рассказала детали (видео)

19:55 14 сентября 2020
мужчина

Российские спецслужбы пытались завербовать украинца, который последние 5 лет подрабатывал на территории РФ. Ранее подобные инциденты происходили на оккупированном Донбассе, когда украинцы приезжали к своим родственникам.

Сотрудники ФСБ требовали от жителя Львовщины собирать разведывательную информацию об участниках добровольческих батальонов и военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

Житель Львовщины длительное время занимался медицинской практикой по реабилитации тяжелобольных военнослужащих, получивших ранения и травмы на востоке Украины. Из-за трудного материального положения он периодически подрабатывал в России, предоставляя платные услуги по реабилитации детей с инвалидностью.

Во время последнего визита в РФ украинца вызвали на собеседование с якобы сотрудником миграционной службы. Во время разговора, используя угрозы и запугивания, от львовянина требовали предоставить информацию о персональных данных украинских военных и склоняли к сотрудничеству в пользу России.

В СБУ сообщили, что мужчина ничего противозаконного не совершал. Он добровольно обратился во Львовский областной главк СБУ и сообщил об обстоятельствах его вербовки российской спецслужбой.

Напомним, на днях в Ровно сотрудники СБУ задержали агента ФСБ России, который готовил диверсию на объектах водоканала.

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