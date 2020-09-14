В Виннице грузовик разнес остановку общественного транспорта, на которой были люди: момент попал на видео

В Виннице водитель грузового автомобиля марки Mercedes наехал на остановку общественного транспорта по ул. Пирогова, 78, и серьезно ее повредил. В июне похожая история произошла в Киеве на Троещине.

Инцидент в Виннице случился днем 14 сентября. К счастью, пострадавших нет.

Инспекторы Муниципальной варты составили на водителя протокол об административном правонарушении.

В сети считают, что штрафы за нарушение ПДД нужно увеличивать в десятки раз, чтобы водители осознавали ответственность.

Напомним, в Броварах въезд в остановку общественного транспорта закончился трагедией — на месте погибла женщина и два человека получили травмы.

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