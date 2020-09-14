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Происшествия

На Львовщине "ГАЗель" налетела на дорожных рабочих, один погиб

21:18 14 сентября 2020
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В понедельник, 14 сентября, на автодороге Львов — Ужгород, недалеко от города Новый Калинов, водитель «ГАЗели» наехал на двух дорожных рабочих. Один из дорожников погиб, другой получил травмы. В этот же день в Виннице водитель грузовика въехал в остановку общественного транспорта, когда там были люди.

Как предварительно установили львовские правоохранители, водитель «ГАЗели» не справился с управлением, выехал на обочину дороги сбил мужчин, которые в это время выполняли дорожные работы.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте погиб 26-летний житель Самбора. Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали 45-летнего жителя района.

Водителя «ГАЗели» задержали. За совершенное он может получить до восьми лет тюрьмы.

В этот же день в Харькове на мосту на проспекте Льва Ландау автомобиль Mercedes-Benz Vito также совершил наезд на рабочих. В результате ДТП травмы получили 39-летний и 56-летний мужчины. Пострадавших доставили в больницу.

У водителя, наехавшего на людей, были видны явные признаки алкогольного опьянения, сообщили в Харьковском областном главке полиции.

Напоминаем, ранее в Киевской области произошло ДТП из-за того, что водитель заснул за рулем.

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