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Происшествия

На Тернопольщине ротвейлеры едва не растерзали ребенка

22:37 14 сентября 2020
ротвейлер

В Чорткове Тернопольской области два ротвейлера покусали мальчика. В Харьковской области ветеринарам пришлось усыпить ротвейлера, загрызшего четырехлетнего ребенка.

Инцидент на Тернопольщине произошел 11 сентября. Ребенок шел по улице, в это время на него внезапно напали собаки. На крики сбежались люди и сам хозяин, который забрал животных.

Как выяснилось, мужчина плохо закрыл калитку во дворе, поэтому ротвейлерам удалось выбежать на улицу.

Мальчика с рваной раной ноги и плеча госпитализировали в больницу, владелец собак обязался оплатить лечение, сообщили в областном главке полиции.

Напомним, в Одессе ротвейлер чуть не загрыз свою хозяйку. Женщину спасли полицейские, применив оружие. А в Боярке произошла трагедия — ротвейлер насмерть загрыз мужчину.

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