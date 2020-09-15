Мощный взрыв газа под Киевом: прорвало трубу высокого давления

В ночь на вторник, 15 сентября, недалеко от населенного пункта Чабаны в Киевской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления, по которому газ передается в Европу. Ранее из-за подозрительного запаха в подвале в Полтаве прошла ночная эвакуация жилого дома.

О происшествии в Чабанах передает Интефакс-Украина.

«В районе с. Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, которая качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключили электроснабжение, принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет», — сообщили агентству в полиции Киевской области.

Ранее в Сети появлялись сообщения местных жителей, которые слышали гул, за которым последовал громкий взрыв.

Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мега мощного дизельного генератора. Пламени пока не видно», — написал он на своей странице в Facebook.

Позже Омелян добавил, что аварийная служба выехала на место аварии вблизи Хотова. А в 1:17 звук прекратился.

«Совет от аварийной службы газа жителям этого района — перекрыть подачу газа в свои дома на время ликвидации аварии», — написал экс-министр.

В свою очередь, в Чабановском поселковом совете сообщили, что произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород) и происходил мощный выход газа в окружающую среду.

Сейчас установили заглушку, выход газа прекращен.

«Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе в Киеве прогремел взрыв в многоэтажном доме, на территории столичного предприятия взорвалась цистерна для перевозки газа, погиб человек.

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