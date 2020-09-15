27.86 / 28.07 32.80 / 33.23
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе горел завод по производству полуфабрикатов

5:14 15 сентября 2020
Пожар Одесса

В ночь на вторник, 15 сентября, когда под Киевом ликвидировали последствия взрыва газопровода недалеко от населенного пункта Чабаны, в Одессе произошел пожар на территории завода по производству полуфабрикатов «Левада».

Об этом сообщили в областном отделении Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что информация о пожаре по ул. Средняя, ​​36 в Малиновском районе города поступила спасателям в 22:34.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.

Уже в 23:13 пожар на общей площади 30 квадратных метров был ликвидирован.

Отмечается, что в результате пожара огнем уничтожена отделка потолка, повреждены перекрытия, кровля, имущество и оргтехника в кабинете. Предполагаемая причина пожара — занесение источника возгорания извне неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в ночь на 13 сентября случился новый масштабный пожар в жилом доме — загорелась пятиэтажка по улице Братиславской в Деснянском районе.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Танці з зірками 2020

Скандал с Фреймут и помолвка Цымбалюка: самые яркие моменты третьего эфира «Танців з зірками»

Лукашенко и Путин

«Поза не элегантная»: специалисты по языку тела провели анализ встречи Путина и Лукашенко

михаил жуков

Группа "Руки вверх" и та поддельная: в оккупированной Макеевке опозорились с концертом на день города

Геннадий Кернес

Пропавший Кернес взбудоражил СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер