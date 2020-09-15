В Одессе горел завод по производству полуфабрикатов

В ночь на вторник, 15 сентября, когда под Киевом ликвидировали последствия взрыва газопровода недалеко от населенного пункта Чабаны, в Одессе произошел пожар на территории завода по производству полуфабрикатов «Левада».

Об этом сообщили в областном отделении Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что информация о пожаре по ул. Средняя, ​​36 в Малиновском районе города поступила спасателям в 22:34.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.

Уже в 23:13 пожар на общей площади 30 квадратных метров был ликвидирован.

Отмечается, что в результате пожара огнем уничтожена отделка потолка, повреждены перекрытия, кровля, имущество и оргтехника в кабинете. Предполагаемая причина пожара — занесение источника возгорания извне неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в ночь на 13 сентября случился новый масштабный пожар в жилом доме — загорелась пятиэтажка по улице Братиславской в Деснянском районе.

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