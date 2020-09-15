«Люди заживо сгорали в адском пламени»: у Авакова нагнали страху вокруг ЧП в Чабанах

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, выложивший в сеть свежие фото из Чабанов в Киево-Святошинском районе, где произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления, напомнил о масштабном ЧП в Челябинской области в 1989 году.

Отметив, что магистральные газопроводы высокого давления по строительным нормам прокладываются по безлюдной местности на большом расстоянии от населенных пунктов и что ошибки в их проектировании и эксплуатации обходятся очень дорого, Геращенко напомнил о событиях тридцатилетней давности, случившихся на продуктопроводе Западная Сибирь — Урал — Поволжье.

«Из-за протечки и особых погодных условий газ скопился в низине, по которой в 900 м от трубопровода проходила Транссибирская железнодорожная магистраль. В момент взрыва по низине проходило два состава пассажирских поездов. От искры или замыкания произошел взрыв колоссальной мощности. Вагоны раскидало как спичечные коробки. Люди, секунду назад спавшие в постелях, заживо за мгновение сгорали в адском пламени взрыва», — напоминает замминистра и добавляет, что во время катастрофы 575 человек погибли и стали инвалидами. Среди жертв ЧП было более 180 детей.

По его словам, «Укртрансгазу» необходимо провести техническое обследование трубопроводов, в первую очередь в местах примыкания к железной дороге, автомагистралям, населенным пунктам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чабановском поселковом совете сообщили, что произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород) и происходил мощный выход газа в окружающую среду, а местные жители выкладывали в сеть видео о рассказывали о громком гуле.

Фото со странички Антона Геращенко в соцсетях.



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