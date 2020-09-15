В двойном убийстве в Никополе подозревают братьев

В Никополе задержали подозреваемых в двойном убийстве — накануне неизвестный привез в местную больницу тела мужчин со смертельными огнестрельными ранениями.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, полицейские установили причастность к преступлению двоих братьев — местных жителей 26 и 33-х лет.

Отмечается, что перестрелка произошла около 5 часов утра в понедельник, 14 сентября. «Возник конфликт, в ходе которого подозреваемые смертельно ранили мужчин 23 и 29 лет. Сами нападавшие также получили ранения и обратились в травматологический пункт», — уточняют в полиции.

На месте преступления полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности стреляные гильзы, патроны, балаклавы, молотки.

Братья задержаны, полиция продолжает проводить оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание других возможных участников перестрелки.

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