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Происшествия

В двойном убийстве в Никополе подозревают братьев

11:50 15 сентября 2020
Автомобиль

В Никополе задержали подозреваемых в двойном убийстве — накануне неизвестный привез в местную больницу тела мужчин со смертельными огнестрельными ранениями.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, полицейские установили причастность к преступлению двоих братьев — местных жителей 26 и 33-х лет.

Отмечается, что перестрелка произошла около 5 часов утра в понедельник, 14 сентября. «Возник конфликт, в ходе которого подозреваемые смертельно ранили мужчин 23 и 29 лет. Сами нападавшие также получили ранения и обратились в травматологический пункт», — уточняют в полиции.

На месте преступления полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности стреляные гильзы, патроны, балаклавы, молотки.

Братья задержаны, полиция продолжает проводить оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание других возможных участников перестрелки.

Эксклюзивный материал о нашумевшем убийстве на Ровенщине, где женщина убила мужа и стреляла в свою дочь, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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