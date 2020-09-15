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Происшествия

Во время перемирия на Донбассе подорвался украинский военный: что известно о его состоянии

12:40 15 сентября 2020
мина

Во вторник, 15 сентября, в районе населенного пункта Водяное в Донецкой области во время проведения инженерных работ военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Напомним, с 27 июля в зоне ООС объявлено перемирие, продление которого подтвердили на встрече политсоветников в Берлине 11 сентября.

Воин получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь, сообщили в Оперативно-тактической группе «Восток».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, боевики продолжают нарушать перемирие, обустраивая свои позиции на Донбассе. А в воскресенье, 13 сентября, вблизи населенного пункта Пески боевики открыли огонь в сторону опорных пуктов ВСУ из подствольного гранатомета.

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