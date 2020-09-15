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Происшествия

Смертельное ДТП на Херсонщине: из-за разорванного колеса водителя фуры выбросило из кабины

14:08 15 сентября 2020
фура перевернулась

14 сентября проезжавший по трассе возле села Чернянка Каховского района Херсонской области водитель сообщил в полицию о перевернувшейся фуре с прицепом, рядом с которой лежал мертвый человек. (На днях похожая авария произошла в Закарпатье: фура вылетела в кювет.)

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что погибший — водитель грузовика IVECO с прицепом, груженого помидорами. По словам начальника отдела следственного управления областной полиции Дмитрия Думанского, около 15:45 на 287-м километре автодороги Одесса — Мелитополь — Новоазовск грузовик съехал с трассы в поле, где перевернулся. Вероятной причиной ДТП является пробитое во время движения колесо. После того как оно разорвалось, грузовик перетянуло в кювет.

В результате ДТП 49-летнего водителя выбросило из кабины, через лобовое стекло наружу. От полученных травм он скончался. Открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП с большим количеством погибших на дороге Киев — Харьков — Должанский ночью 11 сентября.

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