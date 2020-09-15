В Одессе ребенок на детской площадке наткнулся на острый штырь и получил серьезную травму (видео)

Медики областной детской клинической больницы борются за жизнь 12-летнего мальчика, который получил серьезную травму, играя на оборудованной детской площадке. (Ранее ЧП произошло на детской площадке в Броварах под Киевом: девочка вылетела из кабинки качели.)

Как сообщила старшая сестра потерпевшего Анастасия Лавренюк, ЧП случилось возле жилого дома на улице Седьмой.

«Мой младший братик в реанимации… Костик раскачивал девочку на качелях и в прыжке наткнулся на штырь, который кто-то воткнул, чтобы маленьких деток уберечь от удара качелей. Результат — проникающая рваная рана 20 см, разрыв прямой кишки и… отключение мозга», — рассказала Лавренюк.

Она отмечает, что врачи отчаянно борются за жизнь ребенка, но пока ему «никто не может помочь». Мальчик в очень тяжелом состоянии…

Одесситка пишет, что эти штыри до сих пор не убрали. Они находятся на детской площадке по адресу ул. Седьмая, 5. Она также разместила в социальных сетях видеозапись.

Пользователи социальных сетей возмущены происшедшим. Отмечают, что данный тип качели запрещен к установке еще 1 января прошлого года, согласно стандарту безопасности ДСТУ EN 1176.

«Любые ограждения, заборчики и т. д. также являются нарушением. Зона возможного падения должна быть свободна!» — пишут компетентные одесситы.

Сотрудник ювенальной полиции Дмитрий Ревун отметил, что основная масса детских площадок несет прямую угрозу жизни детей. Это связано с тем, что многие качели установлены с нарушением правил техники безопасности.

Позже стало известно, что «хозяева детской площадки» отреагировали достаточно оперативно — убрали оградительные штыри. По сути, замели следы. По некоторым данным, в числе так называемых хозяев есть юрист.

В полиции данный инцидент пока официально не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Запорожье. 10-летняя девочка погибла после падения на нее массивной деревянной скульптуры на площадке в парке «Дубовая роща».

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